Sygeplejerske får tildelt ph.d. grad

Redaktionen Onsdag, 30. maj 2018 - 14:27

Mikaela Augustussen er den første grønlandsk uddannede sygeplejerske nogensinde, der er indstillet til at modtage ph.d. graden.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

I sin afhandling undersøgte Mikaela Augustussen, hvordan grønlandske kræftpatienter oplever deres helbredsrelaterede livskvalitet. I den forbindelse har hun benyttet et internationalt anerkendt spørgeskema, som hun har fået oversat til grønlandsk.

Studier af livskvalitet og vilkår

Som led i sin ph.d har Mikaela Augustussen også foretaget studier af pårørendes og sundhedsfagligt personales oplevelser af kræftpatienters livskvalitet og vilkår. Hun har publiceret fire videnskabelige artikler, og fik anerkendelse for dette af bedømmerne ved forsvaret.

- Jeg er rigtig glad for, at du valgte at undersøge netop patienternes perspektiv på livet med alvorlig kræftsygdom, for vi har brug for denne viden, når vi skal tilrettelægge fremtidens tilbud og forbedre vilkårene for patienter med palliative behov, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen, blandt andet i sin tale.

Mikaela Augustussen modtager officielt sin ph.d. grad, når der afholdes årsfest på Ilisimatusarfik i september måned. Projektet er finansieret af Kræftens Bekæmpelse i Danmark, Videreuddannelsespuljen ved Departementet for Sundhed samt Grønlands Selvstyres midler til forskningsfremme.

Bedømmelsesudvalget bestod af følgende personer: