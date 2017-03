Syge børn skal undervises hjemmefra med virtual reality

Kronisk syge børn kan snart se frem til at deltage i undervisningen fra sygesengen.

Tina Reimann, der er sygehuslærer på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, er nemlig ved at udvikle og afprøve en virtual reality-brille, der skal gøre det muligt for syge børn at være med i undervisningen, selv om de ikke selv er fysisk til stede.

Sammen med nogle projektudviklere har hun udviklet ideen ud fra den virkelighed, hun har mødt som sygehuslærer i 17 år.

- Vores kroniske patienter kommer til at underpræstere i forhold til deres potentiale.

- Og så er der en bekymring fra forældrene og dem selv om, hvordan det skal gå, når de for eksempel får at vide, at de skal tage ottende klasse om eller ikke kan blive indstillet til en prøve på grund af for meget sygefravær, siger hun.

Med virtual reality-brillen kan patienten orientere sig rundt i klasseværelset ved hjælp af et 360 graders-kamera, der er placeret i lokalet, og kan med et headset komme med opklarende spørgsmål og deltage i snakken, der foregår i klasseværelset.

- Den primære gevinst er, at de kan føle sig som en del af klassen. Så man ikke kun er beskuer, siger Tina Reimann.

Børn med kronisk eller langvarig sygdom kæmper ofte med et stort sygefravær i skolen. Og det giver ifølge Tina Reimann både fysiske, faglige og sociale konsekvenser.

Børnenes symptomer kan blandt andet forværres på grund af bekymringer.

- Deres krop reagerer voldsomt på, at de bliver pressede af ikke at kunne komme i skole, siger hun.

Tina Reimann regner med at kunne indsamle penge nok til at kunne købe ti sæt med briller og headset.

Hun satser på, at brillen er færdigudviklet til august, så hun allerede kan låne dem ud til skoler i Region Syddanmark til næste skoleår på lige fod med andre hjælpemidler.

/ritzau/