Syfilis breder sig blandt unge

redaktionen Mandag, 08. oktober 2018 - 13:18

Syfilis Syfilis er en alvorlig og smitsom sygdom, som hovedsageligt smitter ved seksuelt samkvem. Seksuelt overført syfilis viser sig i løbet af tre uger ved et sår på kønsdelene. Såret føles oftest hårdt og er ikke ømt.



Ubehandlet kan bakterien spredes med blodet og efter en til to måneder give feber, hovedpine, udslæt på hele kroppen og forskellige slimhindefænomener. Hvis sygdommen får lov at udvikle sig over måneder til år, kan det føre til en kronisk infektion i hjerne og rygmarv.



Smitte i fostertilstanden kan føre til abort, dødfødsel eller medfødt syfilis. Medfødt syfilis kan føre til en række forskellige kroniske tilstande, f.eks. misdannelser og mental retardering. I milde tilfælde opdages syfilis først senere i livet og nogle gange slet ikke.

Syfilis er igen ved at blive et stort problem i Grønland.

Landslæge Henrik L. Hansen er foruroliget over stigning i antallet af syfilis-tilfælde.

- For at det ikke skal udvikle sig yderligere til stor skade for den enkelte og for udviklingen i landet, er det vigtigt, at alle hjælper med at stoppe udviklingen. Syfilis er heldigvis en sygdom, som man kan forebygge og beskytte sig imod, men det kræver en indsats fra den enkelte, siger han i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Det oplyses, at den største andel af indberettede tilfælde findes i aldersgrupperne 20-29 år, og der indberettes flest tilfælde i Nuuk, Tasiilaq, Sisimiut og Ilulissat.

Du kan være med til at forhindre at syfilis spreder sig, ved at: