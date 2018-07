Sydgrønland: Siumutter kræver handling på trafikområdet

Redaktionen Onsdag, 04. juli 2018 - 16:25

En familie på tre har netop i denne uge mistet deres returbillet fra Narsarsuaq til Danmark, da familien ikke nåede frem til Narsarsuaq fra Nanortalik på grund af tåge i Nanortalik.

Familien missede nemlig deres returfly til Danmark, da Disko Lines indchartrede helikopter ikke nåede frem til Nanortalik.

Nu har familien punget ud med 7.500 kroner til nye returbilletter fra Narsarsuaq. Dermed har familien nu tilsammen mistet omkring 8.500 kroner, da familien på forhånd også havde købt overnatning i København og billetter til slutdestinationen i Danmark.

Familien har været nødt til at købe nye billetter, da rejsende med bopælsattest i Grønland kun kan få ombooket deres rejser ved forsinkelse og aflysning, efter at Disko Line pr. 1. januar 2017 overtog servicekontraktopgaverne i Sydgrønland, Midtgrønland og Diskobugten.

Kræver handling fra Naalakkersuisoq

Nu kræver Siumuts Inatsisartut-medlem Anders Olsen fra Nanortalik, at medlem af Naalakkersuisut for trafikområdet, Siumuts Simon Simonsen, trækker i arbejdstøjet og får rettet forholdene for de rejsende i Sydgrønland.

- Såfremt servicekontrakten ikke kan ordnes, så ophæv den, så kontant forlanger Anders Olsen i en pressemeddelelse.

Anders Olsen skriver videre, at trafiksituationen i Sydgrønland på nuværende tidspunkt er på det værst tænkelige niveau, og at de derfor med et medlem af Naalakkersuisut på trafikområdet med et Sydgrønlandsk ophav, har haft forventninger til at han ville gøre noget ved trafiksituationen.

- Det har aldrig været mere nødvendigt end at de trafikale forhold, som vi er udsat for her i Sydgrønland, og som slet ikke fungerer, skal bringes i orden, og derfor er det på høje tid, at vort nye landsstyremedlem hurtigst muligt får rettet op på denne service, som afstedkommer så mange problemer, siger Anders Olsen, og han fortsætter:

- Den nuværende servicekontrakt har nogle af de uheldige følgevirkninger, at vore landsmænd, for eksempel dem der har bopæl i Danmark, rammes virkelig hårdt, når de rejser herned, så hårdt, at de må hoste op med mange ekstra penge for at redde deres rejse.

Anders Olsen erindrer samtidig Simon Simonsen, at der er et politisk målsætning om at landet skal blive til et stort turistdestination.

- Men hvis det er sådanne forhold vi vil byde folk, der bor udenfor landet, så kan jeg kun bekymre mig om at lysten til at tage herop bliver mindre. Derfor skal alle rejsende også behandles ligeværdigt, og det haster med at få det i orden, skriver han.

Sermitsiaq.AG afventer kommentarer på kritikken fra Simon Simonsen.