Svømmehallen fik rekordmange besøgende sidste år

Flere borgere i Nuuk vælger at tage en tur på svømmehallen Malik.

Samlet gik svømmehallen fra 15.000 svømmeglade børn til 29.000, hvilket vil sige, at man på et år stort set fordoblede antallet af besøg fra børn.

For de voksnes vedkommende steg antallet af gæster fra 17.000 i 2015 til 22.000 i 2016, og det svarer til, at der var 265 besøgende pr. dag.

Fokus på ældre og handicappede

- Det er en kraftig fremgang. Der viser, at det har haft stor betydning, at man fra kommunal side af valgte, at gøre det gratis for børn at svømme på alle ugens hverdage, siger leder af svømmehallen, Poul Petersen, i en pressemeddelelse.

Han er begejstret over, at så mange mennesker har valgt at svømme i Malik.

- Vi vidste jo godt, at der i 2016 har været mange gæster, men det er dejligt at få bekræftet, at vores arbejde med svømmehallen falder så godt i borgernes smag, lyder det fra Poul Petersen.

Han oplyser, at i år vil svømmehallen fokusere på handicappede og ældre.

