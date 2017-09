Svømmehal deltager igen ved traditionsrig stævne

Når det landsdækkende svømmearrangement Den Store Svømmedag løber af stabelen søndag den 1. oktober, vil Svømmehal Malik være med i kapløbet om flotte pengepræmier.

Svømmehallen deltager også for 13. gang i træk ved den traditionsrige svømmestævne.

Den Store Svømmedag, som er Danmarks største landsdækkende svømmebegivenhed, er et breddearrangement, hvis primære formål er, at få flest mulige svømmeglade mennesker en tur i den lokale svømmehal.

- Der stilles ikke krav til deltagerne om hvor langt der svømmes – alle meter tæller. Det eneste krav, vi stiller er, at du skal kunne svømme og have lyst til at hjælpe Svømmehal Malik med at få svømmet flest meter og/eller få flest personer i vandet, skriver svømmehallen Malik i en pressemeddelelse.

Det oplyses, at alle, som møder op og hopper en tur i vandet, modtager et flot diplom som bevis for deltagelse i arrangementet.

Der svømmes i år i mere end 40 svømmehaller fordelt over hele landet, hvor der dystes om følgende præmier: