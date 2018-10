Svingdør: Stor udskiftning på fiskeriområdet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. oktober 2018 - 12:28

Siden 2013 har departementets medarbejdere kunnet opleve, at den øverste politiske chef er udskiftet ni gange.

Senest er Erik Jensen blevet rykket fra fiskeri og fangst departementet og skal fremover varetage råstofområdet.

Dermed fik Erik Jensen kun nogle få måneder i den omstridte stol, som kan få sindene i kog – ikke mindst når planen er at lave en ny fiskerilov.

Her er listen over naalakkersuisut gennem de seneste fem år, som den er stykket sammen via et billedgalleri over naalakkersuisoq i fiskeridepartementet:

2009-2013: Ane Hansen

2013-2014: Karl Lyberth

2014: Finn Karlsen

2014-2016: Karl Kristian Kruse

2016 i 5 mdr: Nikkulaat Jeremiassen

2016-2017: Hans Enoksen

2017-2018: Karl Kristian Kruuse

2018 i 4 mdr: Erik Jensen

2018 den 5. oktober: Nikkulaat Jeremiassen