Svindler slog sine folder i Nuuk

9. november sidste år havde Nuuk Ugeavis en usædvanlig annonce.

Grønlands VVS bekendtgjorde, at Kasper Rønn ikke længere arbejder for dem.

Baggrunden for den usædvanlige annonce kunne DRs forbrugermagasin Kontant i går fortælle om.

Kasper Rønn, som tidligere har kaldt sig Kasper Petersen er nemlig gentagne gange blevet dømt for svindel.

Energisk medarbejder

Kontant fulgte hans spor fra Danmark til Norge, Grønland og Sverige. Ifølge programmet fortsatte han sine fuskerier i Norge, hvor han efterlod sig en stribe af ubetalte regninger.

I sommeren 2016 blev han så ansat hos Grønlands VVS.

- Jeg oplevede ham som særdeles energisk og med stort gåpå-mod, fortæller Nic Rasmussen, direktør for Grønlands VVS til Sermitsiaq.AG.

Generelt har Kasper Petersen leveret en god arbejsindsats hos Grønlands VVS. Det var et par mindre ting, som Nic Rasmussen ikke var tilfreds med, men han holdt sig fra svindelnumre.

Fortiden indhenter ham

Overfor Kontant hævder Kasper Petersen at han prøver på at rette op på sit tidligere liv.

- Det kan godt passe med mit indtryk, at han ville levet et bedre liv, siger Nic Rasmussen.

Der var blot et problem, Kasper Petersen havde ikke fortalt om netop det tidligere liv. Men pludselig begyndte der at ske noget. På facebook kom der kommentarer om hans fortid.

- I første omgang troede jeg jo ikke rigtig på det, siger Nic Rasmussen.

Fyret omgående

Men han undersøgte sagen nærmere, og det begyndte at gå op for ham, at den venlige og energiske medarbejder havde en særdeles blakket fortid. En opringning til en bekendt i Norge, gjorde det klart for ham, at den fortid ikke lå særlig langt tilbage.

- Næste morgen var han fyret, siger Nic Rasmussen.

- Hvis han havde fortalt om sine domme, og forklaret at han ville rette op på sit liv, så havde jeg på forhånd kunne tage stilling til, om det va noget jeg ville, forklarer VVS-direktøren.

Herefter blev annoncen indrykket i Nuuk Ugeavis for at sikre, at Kasper Peteresn ikke foretog sig noget på vegne af Grønlands VVS.

Kontant kunne fortælle, at Kasper Petersen efter han forlod Grønland har ladet en biludlejer i Sverige stå med en ubetalt regning