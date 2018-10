Svindelskandale går ud over Grønlandske Huse

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. oktober 2018 - 13:27

Uden at blive varslet er udbetalinger fra de såkaldte satspuljemidler ikke blevet udbetalt i oktober, hvilket rammer Det Grønlandske Huse i Odense, Aarhus og København.

250.000 kroner ikke udbetalt

For Det Grønlandske Hus i Aarhus har man ikke fået udbetalt et beløb på en kvart million kroner, oplyser direktør Jørn Holbech til Sermitsiaq.AG.

- Vi har naturligvis fulgt med i, hvad pressen har skrevet om skandalen. Det overrasker os imidlertid, at vi intet har fået at vide om, at pengene ikke udbetales. Det ville vel have været god kutyme, mener direktøren, der ikke er i tvivl om at pengene nok skal blive udbetalt på et senere tidspunkt, når Socialstyrelsen har fået orden i sine sager.

Rammer forskelligt

Udbetalingsstoppet rammer de grønlandske huse forskelligt, da det afhænger af hvilke projekter, man har fået bevillinger til.

Det er den opsøgende indsats, der skal hjælpe nyankomne grønlændere i Danmark, der midlertidigt er ramt på pengepungen.

Normalt udbetales pengene mellem den 6. og 10. i måneden.

Intenst arbejde

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) oplyser til Ritzau, at styrelsen på grund af svindelsagen har set sig nødsaget til at lukke for udbetalingerne i en periode.

- Det er selvfølgelig ikke optimalt, men styrelsen arbejder intensivt på at få åbnet systemet, så man kan få pengene udbetalt på en sikker og kontrolleret måde, siger Mai Mercado til Ritzau.