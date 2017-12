Sverige sender Danmark hjem fra VM

De danske håndboldkvinder er færdige ved VM efter en svensk øretæve i kvartfinalen.

Danmark blev sendt ud af slutrunden med et nederlag på 23-26, mens Sverige nu skal kæmpe om medaljer.

Der var nu ingen grund til, at det skulle gå så galt for Klavs Bruun Jørgensen og hans spillere i Leipzig.

Svenskerne indledte svagt i den triste kulisse med tusindvis af tomme sæder, og det burde Danmark have straffet endnu hårdere.

Stine Jørgensen og Mette Tranborg førte an og sørgede for en tidlig dansk tremålsføring, men for mange simple fejl fra især Lotte Grigel betød, at danskerne ikke for alvor trak fra.

Danmark havde chancen for at sætte et tidligt dødsstød ind mod et rådvildt svensk hold.

Men i stedet kom svenskerne på omgangshøjde efter 20 minutter, og de tog endda også føringen, efter at en Grigel-aflevering mod Fisker fejlede. På en hurtig kontra gjorde Isabelle Gulldén det til 9-8.

Som ventet var den største svenske stjerne Isabelle Gulldén næsten umulig at stoppe.

Flere gange kom svenskerne igennem i midten, hvor de kunne vende rundt og score på Sandra Toft eller tilkæmpe sig et straffekast.

De danske skud savnede kvalitet, og holdet brændte flere helt oplagte muligheder på de to stærke svenske keepere, Johanna Bundsen og Filippa Idéhn.

I den anden ende straffede Sverige konsekvent de ineffektive danskere med hurtige kontraløb og udnyttede gang på gang, at der var uorden i det danske forsvar.

Pauseføringen på 13-11 blev hurtigt udbygget, og efter et kvarter af anden halvleg var Sverige foran med 20-14.

Modløsheden begyndte at indfinde sig, og en af VM-turneringens bedste, stregspilleren Kathrine Heindahl, kunne ikke ramme sit høje niveau fra de øvrige kampe.

På sidelinjen forsøgte landstræner Klavs Bruun Jørgensen at rotere. Han var også selv ude at lege bolddreng for at få spillet hurtigt i gang. Og det gav et lille håb om et comeback.

Tættere på en to mål kom danskerne ikke, og derfor må Danmark hjem fra Tyskland.

/ritzau/