Svage børn risikerer ringere boligforhold

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 06. oktober 2018 - 07:50

Børn, der er anbragt i en døgninstitution, har ikke længere krav på eget værelse, og indretningen behøver ikke længere at indeholde møbler, der er passende for barnets alder og eventuelle særlige behov.

Sendt i høring

Det fremgår af en revideret bekendtgørelse, som netop er sendt i høring, og hvor man nu vil forringe kravene til døgninstitutionens indretning på bekostning af børnenes særlige behov. Den reviderede udgave skal erstatte en bekendtgørelse, der blev vedtaget den 24. november sidste år.

- Kravene om indretning (…) kan efter godkendelse fra Socialstyrelsen fraviges for eksisterende døgninstitutioner, såfremt de eksisterende bygninger ikke gør det muligt at opfylde dem, hedder det i den nye bekendtgørelse, som desuden tilføjer:

- Godkendelsen kan meddeles for en periode på op til to år med mulighed for forlængelse.

På flere områder risikerer børnene at blive sorteper.

På følgende områder kan en døgninstitution få dispensation fra reglerne:

Kravet om eget værelse kan fraviges, hvis pædagogiske hensyn taler for, at de enkelte børn, herunder søskende, deler værelse.

Indretning af barnets værelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med barnet og skal indeholde møblement, der er passende for barnets alder og eventuelle særlige behov.

Døgninstitutionen skal være indrettet således, at børnene har mulighed for almindelige fritidsaktiviteter.

En døgninstitution for børn skal have fællesrum, som er indrettet således, at rummet er tilpasset børnenes særlige behov og kan benyttes af samtlige børn anbragt på døgninstitutionen.

Er dog garanteret bad og toilet

På et enkelt punkt kan man imidlertid ikke dispensere og forringe børnenes bosted. Børnene skal under alle omstændigheder have adgang til bad og toilet, fremgår det af paragraf 7 stk 4.

Det er departementet for sociale anliggender, der står bag den reviderede bekendtgørelse, og høringsfristen er sat til den 7. november.