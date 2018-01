Svært at rekruttere betjente

2017 har været et presset år for Grønlands Politi personalemæssigt, da kollegerne i Danmark også er pressede med blandt andet bevogtninger, grænsekontrol og rocker-bande konflikten. Det skriver avisen AG.

Der har nemlig været flere danske kolleger i faste stillinger, der efter en årrække har søgt tilbage til Danmark. Deres tomme stole har vist sig, at være særdeles svære at besætte igen, da det danske politikorps selv mangler folk. Det betyder selvsagt, at de nuværende medarbejdere i Grønlands Politi skal løbe hurtigere. Det fører med sig, at de andre betjente bliver trætte og søger orlov.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke kunne mærke det i ’17. Det har godt kunnet mærkes, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Den kortsigtede plan er, at få danske betjente op på korttidsansættelser. Det vil sige på nogle få måneder, selvom det ikke er helt ideelt.

Og rekrutteringen går heller ikke som planlagt. Kun syv nye politielever blev optaget til sidste år.

- Vi har plads til 14-15 elever, desto mere ærgerligt er det, at kun halvdelen af pladserne bliver besat. Her er vi ramt af den almindelige udfordring på uddannelsesområdet. Hvor dygtig er man, når man forlader folkeskolen og gymnasiet, siger politimester Bjørn Tegner Bay, der nævner helt basale skolekundskaber som procentregning og generel viden om samfundet, som noget, de unge ikke har på plads.

