Svært at nå aftale om servicekontrakterne på Pituffik

1. oktober skal det amerikanske selskab Exelis Services overtage servicekontrakten på Pituffik.

Men allerede 1. april begynder Exelis gradvist at overtager opgaverne fra Greenland Contractors.

Det fremgår af en fremlæggelse som folketingets grønlandsudvalg modtog 25. januar af en deputation fra de tre tabende selskaber i udbuddet, Greenland Contractors, Copenhagen Arctic og Per Aarsleff.

- Transition er så småt gået i gang – Excelis/Vectrus er netop nu på Thulebasen sammen med Greenland Contractor for at drøfte de indledende manøvrer. Det forventes at mobilisering går i gang 1. april. Phase-in fra 1. april - 1. oktober 2017, fremgår der af det talepapir, som de tre selskaber benyttede under deres fremlæggelse for udvalget.

Bekymring for at spillet er tabt

Det fik grønlandsudvalgets formand, Aleqa Hammond (UP) til at rejse spørgsmålet i den udvidede spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) 31. januar. Med henvisning til den begyndende overdragelse 1. april, spørger hun:

- Kan statsministeren oplyse mig om, hvad man forventer som et muligt resultat i forhandlingerne, eller mener statsministeren, at spillet er tabt for begge parter?

Lars Løkke Rasmussen (V) mener ikke, at spillet er tabt og forklarer, at han håber, at en aftale kan nåes inden 1. april.

- Vi har fra dansk-grønlandsk side presset på for at få gang i de her drøftelser så hurtigt som muligt derefter og har vel signaleret marts som en mulighed, og det vil være vores ambition at presse på for det for at finde så gunstig en løsning som overhovedet muligt, også set med grønlandske øjne, siger han blandt andet i sit svar.

Presset tidsplan

Forhandlingerne med USA har i første omgang afventet udfaldet af diverse retssager. Dernæst kunne der først for alvor forhandles efter at Trump-administrationen har taget over.

IAs folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen frygter, at det er ved at være for sent.

- Det skal nåes i løbet af to måneder. Det ser meget svært ud, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Få oplysninger

Målet set med danske og grønlandske øjne er, at Grønland skal have det størst mulige afkast af den amerikanske tilstedeværelse på Pituffik.

Dette flugter også med en beslutning i Inatsisartut fra efteråret, der kræver netop dette.

Hvordan den begyndende overdragelse 1. april præcist kommer til at få indflydelse på muligheden for at forhandle en aftale på plads med amerikanerne, syntes imidlertid uklart.

Udenrigsdirektoratet meddeler til til Sermitsiaq.AG, at de ikke har hørt om den begyndende overdragelse per 1. april før Aleqa Hammnd (UP) rejste sagen i spørgetimen.

Efter Sermitsiaq.AGs forespørgsel har Udenrigsdirektoratet også henvendt sig til det danske udenrigsministerium, men heller ikke her, syntes man at sidde inde med mere detaljerede oplysninger. I et svar til Udenrigsdirektoratet henviser de også blot til spørgetimen samt til den før omtalte orientering til Grønlandsudvalget.

- Som jeg har forstået det, har vi ikke modtaget nye oplysninger siden det fælles dk-grl møde med amerikanerne eller henvendelsen fra GC (Greenland Contractors, red), fremgår det af svarmailen.

Bag lukkede døre

Hvilken løsning på spørgsmålet, man fra dansk/grønlandsk side tilstræber, er der ind til videre ingen oplysninger om.

Forhandlingerne med den amerikanske regering foregår bag hermetisk lukkede døre.

- Vi har fået oplyst, at vi først får en orientering om resultatet, når sagen er afgjort, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Vil have aflyst nyt udbud

De tre tabende selskaber argumenterer for, at man skal forøge på at presse det amerikanske forsvar til at vælge en af de tre uden at opgaven sendes i et nyt udbud.

- US Air Force kan til enhver tid aflyse allerede tildelte kontrakt til Exelis. US Air Force kan tildele kontrakten til hvilken af de resterende tre udbudsgivere, der passer dem, står der i deres talepapir.

De vil således have aflyst et nyt udbud, da de frygter, at det kan ende med at blie skruet sammen på en måde, så Exelis igen vinder kontrakten.

Og i følge dem skal den beslutning i givet fald falde før 1. april.

- Vigtigst af alt er, at Exelis ikke påbegynder mobilisering 1. april 2017, står der i talepapiret.

Under spørgetimen i Folketinget forsikrede Lars Løkke Rasmussen (V) Aaja Chemnnitz Larsen (IA) om, at sagen har høj prioritet.

- Det er jo helt rigtigt, som det bliver sagt, at den dér servicekontrakt har stor betydning for Grønland og for grønlandsk økonomi.

- Derfor er det her også en vigtig sag, som jo i øjeblikket, hvad spørgeren også godt ved, er under forhandling mellem Danmark og USA, lyder meldingen fra statsministeren.