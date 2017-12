Superligatræner bliver ny træner for dansk kvindelandshold

Den tidligere superligatræner Lars Søndergaard er ny træner for det danske kvindelandshold i fodbold. Det oplyser DBU på et pressemøde. Hans kontrakt gælder fra årsskiftet til og med EM-slutrunden i 2021.

Den tidligere træner for Viborg, Sønderjyske og AaB har ikke tidligere trænet kvinder, men han glæder sig til udfordringen.

- Jeg har kun været træner for herrer, men jeg har aldrig været bange for at prøve noget nyt.

- Siden jeg stoppede i AaB for et år siden, har jeg stadig kigget mest på herrefodbold. Jeg fulgte kvindelandsholdets succesrige sommereventyr, og hypen og snakken - i hvert fald snakken - er fortsat de seneste måneder, siger Lars Søndergaard, der også har erfaring fra østrigsk fodbold.

DBU's kvindetalentchef, Lene Terp, fortæller, at man har ledt efter en erfaren træner, som havde prøvet at være i modvind, og som kunne tale dansk.

- Med Lars Søndergaard får kvindelandsholdet en landstræner med cheftrænererfaring fra øverste hylde i både Danmark og udlandet og med en solid fodboldfaglighed.

- Han har egenskaberne til at fortsætte den gode, sportslige udvikling for kvindelandsholdet, siger Lene Terp.

Testlandskampen mod USA's verdensmestre 21. januar bliver Søndergaards første i spidsen for de danske fodboldkvinder.