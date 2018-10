Sundhedsvæsenet: 4.142 er på venteliste

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 10:15

Naalakkersuisoq for Sundhed Doris J. Jensen afslører i et paragraf 37 svar, at ualmindeligt mange grønlændere står på en venteliste.

En opgørelse, foretaget 1. oktober, viser, at 4.142 personer er på en venteliste til et af de kirurgisk specialer.

Fordelingen

- Ud af det samlede antal skal 2.447 af patienter tilses på Dronning Ingrids Hospital og 1.695 skal tilses af kirurgiske specialister i regionerne, oplyser Doris J. Jensen til Demokraternes Malene Vahl Rasmussen.

Det bliver uddybet, at ventelisten omfatter alle typer aktiviteter i sundhedsvæsenet: eksempelvis operationer, vurderinger, skopier, kontroller med videre.

Vedrørende ventetidens længde oplyses det, at det ”i høj grad afhænger af den enkelte aktivitet samt antallet af nyhenviste, hvorfor en generel konkretisering, som adspurgt her, ikke er mulig at besvare”.

- Alle patienter, der er akutte, eller hvor symptomerne er invaliderende, tilses hurtigst muligt, uanset om Dronning Ingrids Hospital er i fuld drift, eller der er personalemangel, fastslår Doris J. Jensen i svaret.

Afdelinger genåbner

Grundet udfordringer med sygeplejefaglig bemanding har Dronning Ingrids Hospital haft to afdelinger lukket: K2 og K1.

K2 er åbnet, mens K1 ventes at åbne i næste uge.