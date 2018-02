Suka tror stadig på positivt resultat af Pituffik-forhandlinger

Naalakkarsuisoq for udenringsanliggender Suka K. Frederiksen (S) tror stadig på, at forhandlingerne om de fremtidige servicekontrakter på Pituffik ender med et positivt resultat. Det skriver hun i en pressemeddelelse.

KNR kunne tidligere i dag fortælle, at USA har afvist to forslag til en model for udbuddet af servicekontrakterne. Den seneste afvisning skete i januar i år. Suka K. Frederiksen ønsker ikke direkte at kommentere de fortrolige oplysninger, men skriver:

- Der foregår fortsat forhandlinger om Pituffik – men tillid mellem forhandlingsparterne er fundamentalt nødvendig. Der er i Pituffik-sagen tale om fortsatte forhandlingsforløb mellem Grønland/Danmark og USA. Men, af naturlige årsager, kan vi ikke dele detaljerne i igangværende forhandlinger.

Suka K. Frederiksen (S) mener fortsat at det er muligt at nå et resultat, hvor Grønland for glæde af den baden.

- Forhandlingerne har klart til tider været en udfordring, hvilket har været almen viden, men vi vurderer at der fortsat er mulighed for et positivt resultat, forstået som at få det bedst mulige udbytte for det grønlandske samfund af den amerikanske tilstedeværelse i vores land, skriver hun.

- Forhandlingerne har, i min tid som ansvarlig for udenrigsområdet, ikke på nogen måde brudt sammen, men som bekendt tager ting tid, og som tidligere oplyst, er mulighederne ikke udtømt.

Hun understreger, at det er vigtigt, at forhandlingerne bliver holdt bag lukkede døre.

- Et brud på fortroligheden, og deraf manglende respekt og tillid, kan desværre være til skade for resultaterne, og dermed ikke til gavn for vores land.

Til sidst kommer hun med en slet skjult kritik af sin forgænger Vittus Qujaukitsoq.

- Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg siden april måned sidste år har arbejdet for at genskabe tillid overfor vores forhandlingspartnere, hvori jeg i særdeleshed har ønsket at overholde de diplomatiske spilleregler og være en seriøs forhandlingspartner.