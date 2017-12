Suka støtter kritik, men afviser boykot

Det har udløst en udenrigspolitisk krise indenfor Rigsfællesskabet, at Udenrigsministeriet har underkendt en aftale mellem de vestnordiske regeringer, som blev indgået 30. august i år.

Fra færøsk siden blev man så fortørnet over underkendelsen, at landsstyremedlem Poul Michelsen boykottede en stor konference i København sidste fredag, hvor han selv stod som medvært.

Han er af den klare opfattelse, at det danske udenrigsministerium gik over stregen, da de underkendte den vestnordiske samarbejsaftale.

- For os er der tale en simpel aftale mellem Grønland, Island og os om at arbejde videre med en række sager, som kan gavne os. Ikke en plan om at gå ud over de beføjelser, som vi har, sagde Poul Michelsen i den forbindelse.

Uenig i tolkning

Og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen (S) er grundlæggende enig i hans synspunkt.

- Jeg stiller spørgsmålstegn ved Udenrigsministeriets tolkning af Selvstyreloven i forhold til den fælles vestnordiske samarbejdsaftale indgået i august 2017, skriver hun i en pressemeddelelse.

Hun mener dog ikke, at Poul Michelsens vej er den rette at gå, og derfor mødte hun op til konferencen sidste fredag.

- Jeg forstår på mange måder min færøske kollega, men vi har valgt at håndtere situationen anderledes, skriver hun videre.

Mener aftale er indenfor stregerne

I Udenrigsministeriet har man den opfattele, at aftalen bryder grundloven, blandt andet fordi den også taler om en udenrigspolitisk samarbejde.

Suka K. Frederiksen (S) henviser til, at Grønland med Selvstyreloven i hånden kan indgå internationale aftaler på de områder, der er fuldt hjemtaget. Men i stedet for en boykot arbejder hun nu på de indre linjer for at få det danske udenrigsministerium overbevist om de grønlandske synspunkter.

- Som Naalakkersuisoq finder jeg det vigtigt at være løsningsorienteret på mine områder.

- Politisk synes jeg ikke man fra dansk side af har håndteret dette ud fra en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

Hun forsikrer, at hun allerede er i tæt kontakt med Udenrigsministeriet om sagen.

- Vi har allerede meddelt Udenrigsministeriets vores holdning, hvorfor vi så må tage sagen op bilateralt med Udenrigsministeriet og dette vil vi fortsætte med at gøre.

Udenrigsministeriet mener, at aftalen på tre områder går for vidt. For det første omtales ‘udenrigspolitik’, som noget de vestnordiske lande skal samarbejdes om. For det andet skulle de have haft aftalen til gennemsyn og for det tredje burde ‘Kongeriget’ have været anført som aftalepart.

Fra færøsk side har man anført, at man betragter aftalen som en hensigtserklæring