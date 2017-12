Suka: Meget på spil med Brexit

Men endnu er det alt for tidligt at fastslå, hvor stor regningen for Grønlad bliver med et Brexit.

Samhandelsaftaler

Således har Storbritannien ingen særlige samhandelsaftaler med Grønland, fordi Storbritannien via sit EU-medlemskab er forhindret i at lave særskilte samhandelsaftaler. Den ret er overgivet EU-kommissionen, mens man er medlem.

Og Storbritannien er fortsat medlem af EU, mens forhandlingerne om dets udmeldelse pågår. I svaret til Aaja Chemnitz Larsen oplyses det, at Brexit-forhandlingerne først forventes at være afsluttet i oktober 2018 og landets udtræden forventes at finde sted den 29. marts 2019.

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien om fiskeriområdet er ikke påbegyndt endnu.

Naalakkersuisut er i løbende dialog med den danske regering om hvilke konsekvenser Storbritanniens udtræden af EU får for Grønland, skriver Suka K. Frederiksen i sit svar.

Grønland med i Brexit-gruppe

Hun oplyser, at Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug har en repræsentant i Udenrigsministeriets Brexit-gruppe, der ledes af Udenrigsministeriet. Derudover er Grønlands Repræsentation i Bruxelles i løbende dialog om Brexit-forhandlingernes gang af danske udsendinge fra den danske repræsentation i EU.

På vegne af Naalakkersuisut foreslår Grønlands Repræsentation i Bruxelles ligeledes tiltag for at gøre opmærksomme på Grønlands interesser ved Brexit forhandlingerne, i samarbejde med den danske repræsentation i EU.

Ny fiskeriaftale fra 2021

Den nuværende fiskeriaftale mellem Grønland og EU udløber i 2020, og man skal i starten af 2019 i gang med forhandlinger om en ny fiskeriprotokol, der skal være gældende fra 2021.