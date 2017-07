Suka: Lokale har adgang til Pituffik

Fangere fra Thule-området har allerede mulighed for at stoppe op på Pituffik.

Det fastslår naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen (S) i et svar til KNAPK-formand Henrik Sandgreen.

I et åbent brev til Suka K. Frederiksen (S) har Henrik Sandgreen krævet, at fangerne i området får mulighed for at bruge Pituffik som stop, ligesom de skal have mulighed for at tanke op og købe ind.

Men muligheden for at stoppe op er der allerede som følge en bekendtgørelse fra 2010, skriver Suka K. Frederiksen i sit svar.

- Ifølge bekendtgørelsen kan personer med folkeregisteradresse i Grønland nord for breddegraden, 75 grader N og vest for længdegraden 63 grader W, frit indrejse til, udrejse fra og rejse igennem forsvarsområdet, står der i svaret.

Så længe der er nok brændstof, er der også mulighed for at tanke op.

- Det danske forsvars forbindelsesofficer på Thulebasen har oplyst, at nuværende praksis er, at beboerne har mulighed for optankning af både så længe der er nok benzin til rådighed på basen. Tankanlægget ejes og opereres ikke af US Air Force, men af det selskab, der står for vedligeholdelse af basen. Selskabet laver en konkret vurdering af mulighed for salg af benzin ud fra hensyn til, om selskabet har nok benzin til de forretningsmæssige formål, som benzinen er indført til, skriver Suka K. Frederiksen.

Der er ligeledes mulighed for at købe ind i det supermarked, som drives af det danske serviceselskab.

- På den baggrund og under de aftaleforhold som nu har været gældende i flere år, har personer og fangere, inkl. KNAPKS medlemmer mulighed for at stoppe over i Pituffik. Dette er ligeledes bekræftet af udenrigsministeriet, skrive Suka K. Frederiksen

