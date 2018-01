Suka løser strid om Forfatningskommissionen

Det er løsningen på en strid, der har resulteret i, at Forfatningskommissionen ikke har arbejdet siden november.

Ingen erstatning

Suka K. Frederiksen oplyser i en pressemeddelelse, at Mala Høy Kúkos overgang fra Atassiut til Siumut betyder, at partiet Atassut mister sin plads i kommissionen, og pladsen bliver ikke erstattet med en anden, før der har været valg. Det skyldes, at Atassut ikke har nogen medlemmer tilbage i Inatsisartut.

- Jeg anser det som ganske tilfredsstillende, at vi har fundet en løsning vedrørende Forfatningskommissionens sammensætning, som er i god tråd med kommissoriet og den tilslutning, Naalakkersuisut fik i Inatsisartut til at igangsætte kommissionsarbejdet, som gør det muligt for forfatningskommissionen at igangsætte deres arbejde igen jævnfør forfatningskommissionsformanden og næstformandens pressemeddelelse om ”at kommissionen er klar til at trække i arbejdstøjet” og fortsætte sit arbejde. Og jeg ser frem til at følge kommissionens videre arbejde, og ønsker medlemmerne af kommissionen god arbejdslyst”, udtaler Suka K. Frederiksen.

Tilforordnede

Det oplyses endvidere, at man i forhold til kommissoriet kan udpege to til fire tilforordnede til Forfatningskommissionen.

Naalakkersuisut har besluttet at tilbyde kommunerne mulighed for at indstille en af landets borgmestre som tilforordnet til kommissionen, oplyses det i pressemeddelelsen.