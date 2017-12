Suka og Kruse: Vi modsiger ikke hinanden

I en fælles pressemeddelelse forklarer de, hvorfor de er enige, men beklager ikke, at Karl Kristian Kruse gav fejlagtige oplysninger i forbindelse med en præcisering, som han sendte til Sermitsiaq.AG.

Fejlagtig præcisering

I præciseringen, som Kruse udsendte, da han varetog Sukas job, da denne var på sygeorlov, skriver han:

”Med denne bemyndigelse gives Naalakkersuisut således mulighed for styrkelse af Forfatningskommissionens arbejde, så der sikres gode betingelser for at kommissionen kan afslutte dens arbejde med udarbejdelse af et udkast til forfatning i ultimo 2018, som forudsat i kommissoriet”.

Formuleringen gav anledning til, at Sermitsiaq.AG kunne skrive nyheden om, at kommissionens arbejde ventes afsluttet inden næste års udgang. Langt tidligere, end hvad man tidligere havde vurderet, hvis man tog kommissoriet i ed.

Det vakte naturligvis opmærksomhed, at det nu pludseligt var muligt at få arbejdet gennemført på blot halvandet år, hvilket åbenbart – alligevel – ikke er tilfældet, hvilket Suka K. Frederiksen måtte forklare til KNR.

Karl Kristian Kruse forklarer sig på følgende måde i den fælles pressemeddelelse:

”Denne præcisering skal forstås således, at bevillingen til kommissionen for 2017 og 2018 er godkendt af Naalakkersuisut og Inatsisartut. I henhold til kommissoriet er det dog muligt, at forlænge kommissionens arbejde hvis der skulle opstå behov for det. Muligheden for at Forfatningskommissionen kan forlænge sit arbejde er på ingen måde udelukket, lyder formuleringen fra Karl Kristian Kruse.

Forkert formulering

Ikke et ord om, at formuleringen i præciseringen ”kommissionen kan afslutte dens arbejde med udarbejdelse af et udkast til forfatning i ultimo 2018” var en stramning og formuleret forkert.

Nu er Suka K. Frederiksen tilbage fra sygeorlov og har overtaget ansvaret for Forfatningskommissionen, som må betegnes som et hjertebarn for hende. Og for hende er det vigtigt at signalere, at processen og arbejdet med forfatningen skal have den nødvendige tid, uden at man begynder at sætte deadlines, som Kruse kom til.