Suka K. Frederiksen mødtes med Europa-Kommissær

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen deltog torsdag ved den årlige ministerkonference for Oversøiske Lande og Territorier (OLT). Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

Ministerkonferencen fungerer som det øverst beslutningstagende organ imellem OLT’erne. Konferencen har til formål at vedtage fælles politiske prioriteter som skal gennemføres i løbet af det kommende år.

Årlig politisk erklæring

- I denne forbindelse underskrev naalakkersuisoq og alle tilstedeværende OLT-ministre, den årlige politiske erklæring og godkendte de administrative resolutioner, skriver selvstyret.

Den politiske erklæring fastslår blandt andet at der særligt skal sættes fokus på at varetage OLT’ernes interesser i forhold til forhandlinger om EU’s kommende budgetperiode, startende fra 2021, samt at undersøge mulighederne for at OLT’erne kan blive inkluderet i eventuelle gavnlige aftaler, der bliver indgået mellem EU og Storbritannien i sammenhæng med Brexit forhandlingerne.

Erklæringen indeholder herudover også et afsnit, om at skabe dialog med EU om at undersøge mulighederne for, at OLT’erne eventuelt kan blive inkluderet i relevante eksisterende frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande.

Møde med Europa-Kommissær

I forbindelse med ministerkonferencen mødtes naalakkersuisoq med Europa-Kommissær, Neven Mimica, som har ansvaret for internationalt samarbejde og udvikling i kommissionen.

- Til mødet blev partnerskabsaftalen drøftet, hvor naalakkersuisoq gav udtryk for tilfredshed omkring samarbejde og kommunikerede ønsket om at bibeholde partnerskabsaftalen, særligt set i lyset af kommende budgetforhandlinger for 2021 og fremefter. Kommissæren understregede, at tilfredsheden omkring samarbejdet om Partnerskabsaftalen er gensidig og at man fra Europa-Kommissionens side fortsat vil arbejde for at varetage Grønlands interesser igennem de kommende budgetforhandlinger, lyder det fra selvstyret.