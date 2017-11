Suka K. Frederiksen: Det har været et hårdt forløb

Hun indledte orloven i slutningen af august, da hun fik konstateret kræft og derfor måtte opereres og under medicinsk behandling.

- Jeg har glædet mig meget til at komme tilbage og starte med arbejdet igen. Det har været et svært og hårdt forløb, men er taknemmelig for behandling og støtte, som jeg har modtaget. Jeg er meget motiveret til at sætte den videre politiske kurs og dagsorden indenfor Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug og jeg er klar til at løfte min del af ansvaret igen, udtaler Suka K. Frederiksen i en pressemeddelelse.

I denne uge tager hun til København for at være medvært for den internationale højniveau konference den 1. december, hvor hun blandt andet skal holde oplæg om implementering af FNs 17 verdensmål om bærdygtig udvikling i Arktisk generelt og nationalet i Grønland.

Foruden Suka K. Frederiksen deltager eksempelvis udenrigsminister Anders Samuelsen og naalakkersuisoq for Finans og Skatter Aqqaluaq B. Egede, og konferencen åbnes af kronprins Frederik.