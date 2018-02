Suka i Bruxelles til OLT-ministermøde

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug er i Bruxelles Suka K. Frederiksen for at deltage ved det årlige OLT-ministermøde og Forum for Oversøiske Lande og Territorier (OLT) og EU, som bliver afholdt i slutningen af denne uge.

- Formålet med dette forum er at skabe kontinuerlig dialog mellem partnerne, samt at styrke OLT’ernes rettigheder og muligheder indenfor samarbejdet med EU, det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Repræsentanter fra EU-institutionerne og NATO

I dagene forud for OLT-EU Forum mødtes naalakkersuisoq med relevante repræsentanter fra EU-institutionerne og NATO. Mandag mødtes hun således med Danmarks ambassadør til NATO, Michael Zilmer-Johns og med nordiske NATO-repræsentanter fra Norge, Finland og Island.

- Møderne havde til formål at facilitere en gensidig orientering om aktuelle forhold i Grønland, Arktis, NATO-spørgsmål og det kommende NATO-topmøde i juli, lyder det fra Selvstyret.

Herudover mødtes naalakkersuisoq med vicegeneralsekretær i EU’s udenrigstjeneste, Christian Leffler, som er øverst ansvarlig embedsmand for EU’s Arktiske politik.

Grønlands og EU’s interesser i Arktis

Under mødet blev Grønlands og EU’s interesser i Arktis drøftet, samt prioriteringen af Arktis i EU’s kommende forhandlinger om en ny EU-finanslov (MFF), der påbegyndes i foråret i år. Hertil tilføjede Suka K. Frederiksen, at Grønland er interesserede i at fortsætte det gode samarbejde med EU under partnerskabsaftalen – og om muligt udvide samarbejdsområderne. Det noterede Leffler sig, og oplyste, at ønsket om fortsat samarbejde er gensidigt.

I forbindelse med EU’s Arktiske Politik, blev Arctic Stakeholders Forum etableret i 2017, som havde til formål at udarbejde en rapport over EU’s investeringsprioriteter i Arktis, på grundlag af input fra interessenter i regionen. Repræsentanter fra Grønlands Selvstyre og erhvervsliv har aktivt bidraget med input til denne rapport, som blev færdiggjort i starten af året.

- Det er meningen, at de identificerede initiativer og investeringsprioriteter i rapporten vil blive medinddraget i overvejelserne under de kommende MFF-forhandlinger, oplyser Selvstyret.

Brexit også drøftet

Den svære situation omkring Brexit blev også drøftet, herunder også, at Grønland har UK som et af sine vigtige markeder for fiskeprodukter. Brexit vil også muligvis medføre, at antallet af medlemmer af de oversøiske lande og territoriers organisation, OCTA (Overseas Countries and Territories Association) går ned fra 22 beboede øer til 13.