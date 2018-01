Suka til forfatningskommissionen: Igangsæt arbejdet nu

Naalakkersuisoq for selvstændighed Suka K. Frederiksen (S) opfordrer Forfatningskommissionen til at igangsætte deres arbejde hurtigst muligt.

I en pressemeddelelse skriver hun, at kommissionens beslutning om at nedlægge arbejdet i protest, er i strid med Inatsisartuts og Naalakkersuisuts beslutninger og ønsker.

Det sker efter, at Formandskabet i Forfatningskommissionen, Vivian Motzfeldt og Mimi Karlsen, nægter at genoptage arbejdet i Forfatningskommissionen, før Naalakkersuisut har godkendt et nyt arbejdsgrundlag.

Suka K. Frederiksen forklarer, at medlemmerne i Forfatningskommissionen er indstillet af partierne, og formandskabet i kommissionen skal ikke forholde sig til disse valg.

- Formandskabet skal forholde sig til det arbejde som de er sat i verden for. Nemlig at udarbejde en forfatning ud fra de rammer som kommissoriet har givet dem. Det er arbejdsgrundlaget og det eksisterer indtil Naalakkersuisut beslutter sig for andet, fremhæver Suka K. Frederiksen.

Hun finder det beklageligt, at Forfatningskommissionen har fortolket flere emner som ikke er indeholdt og er udover hvad der står i kommissoriet.

- Det er yderst beklageligt, da man ikke har valgt at fokusere på det arbejde som Inatsisartut og Naalakkersuisut har besluttet og derfor med formandskabets pressemeddelelse konstatere, at fokus ikke er at udarbejde en forfatning i henhold til kommissoriet, påpeger hun.

Suka K. Frederiksen oplyser, at hun har kraftigt opfordret kommissionen til at igangsætte forfatningsarbejdet skriftligt den 11. december.

- Kommissionen har valgt at ignorere dette, hvorfor jeg som Naalakkersuisoq ikke kan lade stå til, og må herfra arbejde for at sikre forfatningsarbejdets videre gang og træffe de nødvendige beslutninger indenfor de beføjelser der er givet, lyder det fra Suka K. Frederiksen.

Det ikke har været muligt for Sermitsiaq.AG at få fat på Suka K. Frederiksen for at få præciseret hendes udtalelser.