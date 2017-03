Suka fordømmer dødstrusler

To forkæmpere for en bevarelse af rigsfællesskabet, Nauja Lynge og Jairus Lyberth har til flere medier fortalt, at de er blevet udsat for dødstrusler.

Og det er helt uaccpetabelt, skriver naalakkersuisoq for selvstændighed, Suka K. Frederiksen (S) i en pressemedelelse.

- Det er uhørt at nogle borgere oplever at få dødstrusler, fordi de er tilhængere af rigsfællesskabet, lyder den klare melding fra hende.

Det var blandt andet i forbindelse med det fakkeloptog for rigsfællesskabet, som Jairus Lyberth arrangerede i midten af januar, at han modtog en dødstrussel via facebook.

- Den konkrete trussel var at en med grønlandsk baggrund skrev på Facebook at han ville komme ind til optoget og kaste med sten, halshugge os og så videre. På grønlandske forumer bliver jeg kaldt landsforræder og får at vide jeg ikke skal skrive på siden, siger Jairus Lyberth til AG.

Den markante debattør Nauja Lynge har fornyligt meddelet, at hun trækker sig fra debatten, fordi hun ikke orker at udsætte sig selv at blive lagt for had.

- Ud over de meget personlige karakteristikker af mig som folk finder på, er det sådan noget med at jeg skal stenes, halshugges eller skydes. Alle mulige meget ubehagelige ting og deciderede trusler, siger Nauja Lynge til AG.

Og selvom Naalakkersuisuts officielle politik er at arbejde for selvstændigheden, så skal der også være plads til det modsatte synspunkt, fastslår Suka K. Frederiksen (S).

- Det er nødvendigt at kigge på vores måde at diskutere på og lære af det. Hvad enten vi er uenige eller enige, bør opgaver løses med en opmuntrende og samarbejdende attitude.

- På denne måde vil vi kunne opnå det bedste resultat uden, at fokus mistes i debatten, fastslår hun.

Nauja Lynge mener, at politikerne har et stort ansvar for, at debatten er kørt af sporet.

- Fra politisk hånd virker det me- get belejligt at holde gang i det her selvstændighedshjul og så finder man på alt muligt som iscenesætter Danmark som den onde.

- Man skal have befolkningen forført til at sige at nu skal vi have en selvstændighedsminister eller lave navneleg om hvad vi skal hedde om 100 år. Men det har bare meget stærke følger for os der gerne vil bidrage til en nuanceret debat fordi vi bliver del af det fjendebillede, siger Nauja Lynge til Radio 24syv.