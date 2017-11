Suka får ny departementschef

Det fremgår af en pressemeddelelse, som blev udsendt torsdag eftermiddag.

Kenneth Høegh har en mangeårig ledelsesmæssig erfaring samt en solid faglig baggrund inden for departementets ansvarsområder. Kenneth Høegh er for tiden konstitueret som adm. direktør i Kommune Kujalleq, siden maj 2017 og sidder også som bestyrelsesformand i Visit Greenland.

Naalakkersuisoq for Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug Suka K. Frederiksen udtaler:

- Jeg er meget glad for at Kenneth Høegh fremover skal stå i spidsen for arbejdet i Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug. Kenneth Høegh har via sine tidligere ansættelser og udstationeringer opbygget et godt kendskab og erfaringer med mine ansvarsområder, både fagligt og ledelsesmæssigt. Jeg og departementets medarbejdere ser meget frem til, at Kenneth Høegh tiltræder stillingen.

Der var 7 ansøgere til stillingen som departementschef.