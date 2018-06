Succesforestillingen Angutivik spilles på Færøerne

Walter Turnowsky Mandag, 04. juni 2018 - 15:10

Forestillingen Angutivik har fejret succeser på sin tur igennem Danmark.

Forestillingen har været spillet i alt 13 gange på dansk i Aarhus, Odense og Ålborg og er blevet mødt med stående bifald hver aften, og med de ellers sjældne seks stjerner fra anmelderne.

I København var den del af teaterfestivallen Copenhagen Stage, hvor den blev spillet tre gange i den originale opsætning på grønlandsk.

Og i morgen og på onsdag spiller de fire skuespillere Hans-Henrik Poulsen, Miki Jacobsen, Klaus Geisler og Kristian Mølgaard så i Thorshavn, hvor det igen foregår på dansk.

Med sig har de det solide rygstød fra forestillingerne i Danmark.

- Vi er så glade over den flotte og store modtagelse vi har oplevet. Både under forestillingen, til artist talks, men også når vi er blevet stoppet på gaden og folk har sagt tak for forestillingen, skriver de i en pressemeddelelse.

Indholdet i forestillingen er ikke kun rosenrødt, der bliver talt om alt der vedrører ’mandelivet’ lige fra utroskab til selvmord, jagt, erhvervsliv, sex, politik, det at blive far og meget andet.

- Et af formålene med forestillingen har været så at sige at give ordet til mændene og det er virkelig noget der har været et behov for og det er også det samtalerum der vækker genklang i publikum der ser forestillingen, der er dejligt at mærke, siger chef for Grønlands Nationalteater, Susanne Andreasen.