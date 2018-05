Styr på økonomien i Qeqqata Kommunia

Walter Turnowsky Tirsdag, 01. maj 2018 - 11:45

Qeqqata Kommunia kom ud af 2017 med et overskud på 61,2 millioner kroner. Det viser årsrapporten, som kommunalbestyrelsen har behandlet på sit møde 26. april.

En væsentlig del af forklaringen er, at skatteindtægterne blev højere end forventet. Således kom der 34,3 millioner kroner ekstra ind i personskatter og 17,0 millioner i selskabsskat.

Også dette års økonomi er der styr på. En opgørelse fra første kvartal viser, at man holder budgettet. På driften har man således brugt næsten præcis en fjerdedel af de afsatte midler.

Ambitioner på anlægsområdet

Alligevel advarer kommunens embedsmænd om, at der fortsat skal spares på udgifterne. Politikerne vil nemlig gerne have endnu mere gang byggeaktiviteten, og det er der lige nu ikke råd til i det omfang de ønsker.

- Qeqqata Kommunia har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 26, skriver forvaltningen i sin indstilling.

- Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 26. Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden, hvor driftsudgifterne fortsat søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

Der er fra 2017 overført 88,7 millioner kroner i uforbrugte anlægsmidler.