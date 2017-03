Studieguide lanceret for sent

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke præsenterede i sidste uge et nyt online-redskab, der skal gøre det lettere for studerende at finde frem til den rette uddannelse.

Guiden Sunngu – Grønlands Uddannelsesguide er i løbet af 2016 blevet opdateret og opfrisket med et nyt brugervenlig design.

Læs også: Tag chancen og bliv klogere

- Jeg håber, at den nye udgave af uddannelsesguiden Sunngu vil gøre det lettere og mere gennemskueligt for de unge at finde frem til den uddannelse, der passer lige præcis til deres ønsker og drømme. Samtidigt håber jeg, at den som opslagsværktøj vil kunne hjælpe uddannelsesvejlederne i deres arbejde med at guide de unge sikkert ind på den rigtige uddannelse, løs præsentationen fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Doris Jakobsen på Naalakkersuisut.gl.

Portalen blev dog præsenteret den dag, hvor der var ansøgningsfrist til en stor del af de uddannelser, der omtales.

Frist 1. marts

Det drejer sig blandt andet om uddannelserne kok, journalist, socialrådgiver og sundhedshjælper. Men også den populære TNI havde sidste ansøgningsfrist 1. marts. Ansøgerne til disse uddannelser har altså ikke fået glæde af det nye redskab.

Læs også: Eskimologi optager igen studerende

Der er dog andre uddannelsesretninger, som har senere optag. Det gælder eksempelvis fisker-fanger og den maritime grunduddannelse. Her har ansøgerne frem til 1. juni, hvor der er ansøgningsfrist, mulighed for at orientere sig i den nye guide, hvor teksterne ifølge departementet er kvalitetstjekkede ligesom regelsættene er præsenteret i et sprog, der er lettere at forstå end på den gamle side.

Se det nye Sunngu her.