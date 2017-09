Studerende simulerede en Arktisk Råds ministermøde

Inuit Ataqatigiit i Folketinget og Ilisimatusarfik var værter for konferencen Model Arctic Council i Grønlands Universitet, det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Studerende fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner deltog, der var repræsentanter fra Ilisimatusarfik, GUX, Niuernermik Ilinniarfik, ARTEK og udvekslingsstuderende. Også repræsentanter fra flere af ungdomspartierne var inviteret, og organisationen for grønlandske studerende i Danmark AVALAK sendte to studerende til Nuuk for at deltage.

Foregik på engelsk

- Vores formål med dagen er at få studerende til at interessere sig for udenrigspolitik, få en større viden herom og træne deres evne til at debattere. Det hele foregik på engelsk på højt niveau. Det gik over al forventning og lover godt for Grønlands fremtid, fortæller folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Næstformand for Naalakkersuisut, Sara Olsvig (IA), var også inviteret til konferencen, hun forklarede vigtigheden af unges deltagelse i udenrigspolitiske forhold, mens Hjalmar Dahl fra ICC understregede vigtigheden af engagementet for oprindelige folks rettigheder i Arktis.

Øver at forhandle

På konferencen fik de studerende øvet at forhandle på tværs af lande, indgå kompromiser og nå til enighed i det konsensusbaserede Arktiske Råd. Model Arctic Council Ministermødet blev åbnet med et kulturelt indslag, som ved de officielle møder i Arktisk Råd.

- Det var spændende, lærerigt og sjovt at deltage samt en god platform for at lære nærmere om Arktisk Råd. Jeg vil gerne på vegne af ILILI rose IA Folketingimi for at tage initiativ til at arrangere konferencen. Konceptet kan bruges i mange sammenhænge til at udbrede viden om udenrigspolitik og arktisk samarbejde, siger Kuluk Lyberth, der er studerende.

Deklaration

Slutresultatet af Model Arctic Council blev en ’Nuuk Deklaration 2017’. Deklarationen understregede blandt andet vigtigheden af at håndhæve respekten for oprindelige folks rettigheder, udtrykte bekymring for klimaforandringernes indvirken på Arktis, mens den også satte fokus på øget investering i turisme i den arktiske region.

