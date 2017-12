Striptease i blå blok

En pæn sjat af de borgerlige vælgere er for tiden hjemløse i Grønland.

Hul i markedet

Det vurderer politisk kommentator Sten Lund, som forudser, at der er et hul i markedet for en ny partidannelse.

- Det politiske billede er mudret. Partierne er ikke til at skelne fra hinanden, og jeg tror, nogle højrefløjs-vælgere mangler et sted at være, siger han.

Rædselsår

Efter et rædselsår – med intern ballade og faneflugt – er blå blok ude i en historisk krise. Det foreløbige lavpunkt blev nået, da Michael Rosing i september forlod Demokraterne og dermed reducerede den borgerlige lejr i Inatsisartut til tre medlemmer.

Forinden havde atassutterne Knud Kristiansen og Mala Høy Kuko valgt at skifte til Siumut. Ikke siden tiden med de store partidannelser tilbage i 1970´erne har der været så mikroskopisk en repræsentation af borgerlige stemmer.

