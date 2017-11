Strid om paragraf 37 spørgsmål eskalerer

I sit første svar til Demokraterne den 20. november begrunder Erik Jensen sin afvisning med, at ”samlet set over 50 spørgsmål og ønsker om oplysninger (...) falder uden for de retningslinjer for behandling af spørgsmål til Naalakkersuisut, som fremgår af Inatsisartuts forretningsorden”.

Fremsendt påny, men opdelt

Den begrundelse er faldet partilederen for Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen, for brystet. Hun har derfor sendt spørgsmålene på ny, men nu opdelt i 10 selvstændige paragraf 37 henvendelser.

- Naalakkersuisut kunne åbenbart ikke overskue spørgsmålene, fordi de var stillet af en hel Inatsisartutgruppe, og fordi der var relativt mange, skriver Randi Vestergaard Evaldsen sarkastisk.

- Flinke, som vi er, så vil Demokraterne gerne hjælpe Naalakkersuisut. Derfor er det nu kun Inatsisartutmedlem Randi Vestergaard Evaldsen, der stiller spørgsmålene, og så har vi delt spørgsmålene op. Disse tiltag kan forhåbentlig hjælpe Naalakkersuisut til at overskue sit arbejde, lyder det spidst fra partiformanden, der håber, at ”Naalakkersuisut ser sig i stand til at besvare spørgsmålene, sådan som de er forpligtet til”.

Besvarelse inden 10 dage

Da alle 10 paragraf 37 henvendelser med de mange spørgsmål er sendt samme dag, har departementet 10 dage til at få besvaret spørgsmålene.

Erik Jensen oplyste i sit første svar til Demokraterne, at han havde afstemt beslutningen om at afvise de mange spørgsmål med Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Du kan se samtlige spørgsmål via dette link: Erik Jensen nægter at svare Demokraterne