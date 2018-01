Strid om invitation til separatistleder

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont skal besøge Færøerne i foråret. Det skriver det færøske medie In.fo.

- Vi forsøger at få et besøg i stand inden påske, men det kommer an på situationen i Catalonien, og hvordan det går med at danne et nyt styre, siger Magni Arge til In.fo.

MF Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne) inviterede også Carles Puigdemont til besøget på Christiansborg tirsdag. Puigdemont var i Danmark i forbindelse med et foredrag på Københavns Universitet.

Carles Puigdemont er udpeget som kandiat til præsidentposten i Catalonien.

- Nu får vi at se, hvordan det passer med kalenderen, og om han kommer som privatperson eller som regeringsleder for Catalonien, siger Magni Arge.

Ifølge Magni Arge er Puigdemont meget interesseret i at komme til Færøerne.

- Han kender udmærket vores arbejde med en forfatning, og hvordan rigsfællesskabet er indrettet, siger Magni Arge.

Skader Færøerne

Tidligere lagmand og folketingsmedlem Edmund Joensen (Sambandspartiet) er meget kritisk overfor Magni Arges ageren.

Edmund Joensen mener ikke, at færøske folketingsmedlemmer skal blande sig i striden mellem Catalonien og centralregeringen i Madrid.

Det kan skade forholdet mellem Færøerne og Spanien, som køber fisk fra Færøerne, mener Edmund Joensen.

- Hvad er det, som driver et folketingsmedlem til sådan landskadelig virksomhed. Det er uden tvivl den evige selvoptagethed forud for selvstændighedsafstemningen, som lagmand Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin) har bebudet skal afholdes senere i år, siger Edmund Joensen.

- Situationsfornemmelsen er her helt ved siden af, hvis han mener, at han kan repræsentere Færøerne på denne måde, slutter Edmund Joensen.

Forstår ikke kritik

Magni Arge tilbageviser kritikken. Han forstår ikke, hvorfor man er imod at høre fra de stridende parter i Catalonien.

- Det er smålig snak, svarer Magni Arge.

- Det - at Puigdemont for første gang er rejst fra Bruxelles og kommer til København - er en fantastisk mulighed for folketingsmedlemmer at høre, hvad manden har at sige. Hvordan kan det være landsskadelig virksomhed, at vi følger med i, hvad der sker i andre lande, specielt når det gælder selvbestemmelsesretten. Så jeg er fuldstændig uenig med ham, siger Magni Arge til Kringvarp Føroya.