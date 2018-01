Strid om Forfatningskommission fortsætter

Atassuts landsformand Siverth K. Heilmann henviser til følgende formulering i kommissoriet:

”Partierne repræsenteres forholdsmæssigt efter partiernes størrelse i Inatsisartut efter det til enhver tid seneste Inatsisartut-valg. Det betyder, at ændringer i sammensætningen af Inatsisartut mellem valg ikke vil medføre ændringer i sammensætningen af Forfatningskommissionen”.

Skuffet formand

- Det skuffer mig, at Naalakkersuisut har droppet vor plads i Forfatningskommissionen. Ifølge kommissoriet er vi som parti valgt ind på baggrund af en vælgeropbakning, der giver partiet to pladser. At de to valgte så senere vælger at forlade partiet, kan ikke ændre på det faktum, at vi ved valget havde en vælgeropbakning, der berettigede vort parti til en plads i kommissionen, siger Siverth K. Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Han mener, at der i den grad er brug for Atassuts stemme i arbejdet for et selvstændigt Grønland.

- Forfatningskommissionen skal jo arbejde for hele Grønland. Set i det lys er der behov for vores deltagelse, fastslår Siverth K. Heilmann, der bliver bakket op af formanden for lovudvalget i Inatsisartut Anders Olsen.

Landsformanden var suppleant for Mala Høy Kúko og han mener derfor, at han er berettiget til den plads i kommissionen, som Suka K. Frederiksen med et pennestrøg blot nedlagde torsdag.

IA-medlem mangler

IA har endnu ikke meldt ud, hvem der skal erstatte Ane Hansen, som er gået på orlov, fordi hun vil hellige sig borgmesterhvervet.