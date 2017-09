Stram finanslov til behandling

Der er ikke lagt op til nogen gavebod, når Inatsisartut i dag skal førstebehandle forslaget til finansloven.

Som forslaget ligger nu, er der nemlig kun et meget beskedent overskud på 8,6 millioner kroner.

Samtidig er der lagt op, at finansloven skal give overskud. Hvis Inatsisartut politikerne ønsker at tilgodese et område med flere penge, er de derfor tvunget til at finde besparelser eller nye indtægter i form af for eksempel en forhøjelse af afgifter.

I år har landet nydt godt af en kraftig vækst på hele 7 procent, hvilket primært skyldets uventet store indtægter på fiskeriet.

Til næste år forventer Økonomisk Råd, at væksten flader ud og lander på 3 til 4 procent.

Finansloven bliver desuden sidste chance for de nuværende Inatsisartut-politikere til at foretage de afgørende prioriteringer for samfundet. Det bliver nemlig den sidste finanslov før et valg.