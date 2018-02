Stort seminar om Narsarsuaqs fremtid

Med borgmester Kiista P. Isaksen (S) i spidsen, har Naalakkersuisoq for Bygder og Infrastruktur, Erik Jensen (S), Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Aqqaluaq Biilmann Egede (IA), borgere og erhvervslivsrepræsentanter i Narsarsuaq, bygdebestyrelse, kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Kommune Kujalleq, Mittarfeqarfiit, Air Greenland samt embedsfolk netop afviklet en vellykket seminar om Narsarsuaqs fremtid.

Læs også: Omstridte forhold i Narsarsuaq forbedret

Borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S) og Naalakkersuisoq for Infrastruktur, Erik Jensen (S) har på baggrund af seminaret, og efter enighed blandt deltagerne, aftalt at der i den nærmeste fremtid skal etableres en politisk styregruppe samt en arbejdsgruppe.

De grupper skal indsamle data og alle relevante faktuelle oplysninger om den nuværende samt den fremtidige drift og struktur for den Sydgrønlandske infrastruktur på luftfartsområdet, her især Narsarsuaqs fremtidige rolle.

Alle parter skal føle sig hørt

Kiista P. Isaksen understreger, at det er vigtigt at målsætningerne for fremtidens infrastruktur bliver udformet således at alle parter føler sig hørt og føler at de har medejerskab i udviklingen.

- Vi er nået til et stadie, hvor det er vigtigt at sætte realistiske målsætninger for hele Kommune Kujalleq og kommunens fremtidige infrastruktur, også set i forhold til resten af landet. Jeg mener helt afgjort at det er blevet nemmere at indgå dialog, og ikke mindst at arbejde for at realisere de mål vi har sat os for efter dette seminar, udtaler borgmester Kiista P. Isaksen.

Konkrete mål at arbejde med

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger, Erik Jensen er ligesom borgmesteren godt tilfreds med udfaldet af seminaret.

- Vi har nu konkrete mål at arbejde med, og jeg glæder mig til at fremsætte målsætningerne overfor hele Naalakkersuisut. Jeg ser frem til et godt samarbejde mellem Naalakkersuisut og kommunen, og jeg er sikker på at arbejdsgruppen, der primært skal have til opgave at indsamle faktuelle oplysninger om Narsarsuaq og Kommune Kujalleq, vil give os gode og konstruktive beslutningsgrundlag.

Arbejdsgruppen skal stille sig til rådighed for den politiske proces, og skal fremkomme med en udredningsrapport til styregruppen i slutningen af 2018.

Læs også: Narsarsuaq Museum er klar til at være besøgscenter for verdensarv