Stort jordskred udfordrer bygd

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 14. juni 2018 - 12:12

Mikivsuk Thomassen er bekymret for borgerne i Siorapaluk, der er særligt udfordret af et større jordskred. Desuden er vandløbet gået over sine bredder og vand skyller hen over bygden, oplyser politikeren, der har sendt nogle paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

- Der må ske større reperationsarbejder, fastslår Mikivsuk Thomassen.

Hvem har ansvaret?

Hun ønsker at få oplyst, hvor ansvaret for beredskabet er placeret og om ”katastrofens omfang gør, at Grønlands Selvstyre må tage initiativ”.

- Fjeldet, som også er fuglefjeld for søkonger, er afsæt for katastrofen, hvor nogle af husene også er taget med jordskredet. Den har ramt et stort område med ødelæggelser til følge, hvor nogle af stierne ikke længere kan benyttes og som følge heraf skal store områder af bygden repareres, mener IA-politikeren.

Hun ønsker svar på, hvornår man forventer at igangsætte reparationsarbejderne.