Stort fyrværkeri-tyveri i Nuuk

Natten til i dag blev en container i Qinngorput brudt op og tømt for indholdet. Ifølge en af ejerne, Vivi Schmidt, var der fyrværkeri for omkring 600.000 kr. i containeren.

- Der var mange batterier og raketter i containeren. Vi vil gerne advare om, at man skal have kendskab til fyrværkeri, hvis man skal antænde det, siger Vivi Schmidt, der er med i bestyrelsen for den foreningen, der samler ind til en nyt forsamlingshus i Nuuk.

Samler ind til forsamlingshus

Overskud fra salget af fyrværkeriet skulle netop gå til det nye forsamlingshus, fortæller Vivi Schmidt, der derfor beder Nuuks borgere kontakte hende eller politiet, hvis de får kendskab til fyrværkeriet fra indbruddet.

- Formanden for bestyrelsen, Gunnar Petersen, har lavet et opslag på facebook, hvor vi fortæller om indbruddet, så vi håber, der er nogle, der reagerer siger Vivi Schmidt, der tror tyvene har brugt et kraftigt redskab for at bryde containeren op.

- Den var nemlig låst med en meget tyk metalstang, som var savet over, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Politiet i Nuuk ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere sagen.