Stort fremmøde til Kielsen-Vittus debataften

En lang række emner blev berørt på borgermødet, hvor Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, og formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen hver især indledte mødet med en velkomst til forsamlingen.

For de videnshungrende borgere kom man omkring en lang række mener. Blandt andet:

Koalitionsaftalen

Naalakkersuisuts erhvervspolitik

Driftstilskud til majoriaq Maniitsoq

Nuiki forløb i Atammik

Udvikling i antal arbejdssøgende - by og bygder

Mobilitetsfremmende ydelser og Revalidering 2016 i Maniitsoq

Turisme i Qeqqata Kommunia

Naalakkersuisuts erhvervsfremme

Debat om lokale forhold

Og helt naturligt tog debatten afsæt i lokale problemstillinger.

Under borgermødet var der et lille indslag fra "Inuusuit Nipaat" angående børnenes år, hvor digtet blev videregivet til formanden for Naalakkersuisut som et minde for året.

Toppolitikere på farten

Afslutningsvis holdt begge hovedpersoner tale om de forskellige input de havde fået, og berørte det kommende kommunalvalg og hvilke planer de havde for landets fremtid.

Det velbesøgte borgermøde sluttede af med uddeling af t-shirts, halstørklæder og huer, hvilket var meget populært.

De to toppolitikere fortsætter deres debatrunde med besøg i Kangaamiut, dernæst Kangerlussuaq og senere går turen nord på.