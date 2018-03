Stort forskningsprojekt sætter fokus på grønlandske boliger

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. marts 2018 - 14:25

Større viden om arktisk byggeri er nødvendig, hvis vi skal blive bedre til at bygge boliger under ekstreme forhold.

Fire-årigt projekt

Det er baggrunden for, at DTU Byg nu går i gang med at undersøge og evaluere udvalgte boligtyper i Grønland i et fireårigt forskningsprojekt.

Forskningsprojektet skal give en bedre forståelse af sammenhængen mellem det arktiske klima og grønlandsk byggeskik.

- Vi kan godt måle os frem til resultater, men et andet relevant spørgsmål er, hvad folk synes om at bo i husene. Vi er meget interesserede i at få en bedre forståelse af, hvordan byggeri i bred forstand påvirkes af de ekstreme forhold i Arktis. Det gælder klimaet, men også kulturen og det, vi kalder ødrift – at de små samfund reelt fungerer som øer. Det viser sig blandt andet i vanskelige logistiske forhold, men dækker meget mere end det” siger Tove Lading, som er lektor på DTU Byg og leder af projektet.

Fakta om projektet DTU Byg har indtil videre rejst 12,2 mio. kroner til forskningsprojektet. 6,5 mio. kr. i egenfinansiering fra DTU

3,4 mio. kr. kommer fra grønlandske kommuner og Selvstyret. D

1,5 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond

0,8 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden Samarbejdspartnere: Aalborg Universitet

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)

Kunstakademiets Arkitektskole

Ilisimatusarfik

Byggebranchen i Grønland.

Tove Lading forklarer, at der i Grønland er en stor viden om byggeri i arktiske forhold. Problemet er bare, at den viden typisk er forankret hos enkeltpersoner, og den er ikke systematisk opsamlet og valideret.

- Det vil forskningsprojektet råde bod på gennem en systematisk undersøgelse af de typiske boliger, oplyser Tove Lading.

Arktisk satsning

DTU’s forskningsdekan, Katrine Krogh Andersen, ser projektet som en naturlig del af DTU’s arktiske satsning.

- Den arktiske forskning får stor betydning i årene fremover, ikke mindst i balancen mellem bæredygtighed og den stigende fokus på mulighederne for at udnytte de rige ressourcer i Arktis. Det er et følsomt miljø med ekstreme udfordringer, og derfor er det vigtigt, at vi forstår forholdene optimalt og tilpasser løsningerne, siger Katrine Krogh Andersen.