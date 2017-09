Nu starter et stort filmprojekt i Aasiaat, hvor biblioteket inviterer alle borgerne til at deltage med en film de selv har lavet.

Projektet hedder 'Mit liv, min kultur' og ideen er, at borgerne i byen selv skal producere et stykke kultur.

Projektet er skudt i gang og varer indtil 10. december, hvor filmene skal være færdige og indsendt til biblioteket.

- Den 3., 4. og 5. oktober kommer instruktør og producer Otto Rosing (Nuummioq) og Vibeke Vogel (Sumé) og holder workshop på biblioteket, hvor borgerne kan få hjælp til deres film, skriver biblioteksleder Marie Aamann, der står bag idéen om projektet.

Stor interesse for film

Hun fik idéen om at etablere et filmprojekt i byen, da der var Kulturnat i januar, hvor der blev vist en film i forsamlingshuset som en ung mand selv havde lavet.

- Filmen var ikke så lang, men den blev et kæmpe tilløbsstykke, og viste at borgerne i Aasiaat interesserer sig for film. Jeg har længe tænkt at Kulturnatten ikke er et kulturelt arrangement, men har handlet mest om at få folk til at komme forbi ens virksomhed og kigge, og man har været nødt til at lokke med en præmie eller noget gratis for at det sker. Derfor trængte vi til at gentænke Kulturnatten, og få mere kultur på banen, og her åbnede filmvisningen sidste gang virkelig vores øjne. Det var den vej vi skulle gå, fremhæver Marie Aamann.

Hun oplyser, at de film som borgerne kan lave i Aasiaat, skal handle om kultur i form af enten en musikvideo, et portræt af en person eller et stykke af ens virkelighed. Filmen må højst være tre minutter lang.

- Når man har lavet sin film, sender jeg den videre til Otto Rosing og Vibeke Vogel som ser alle filmene igennem. Herefter vælger de nogle særlige ud og vi holder en lille Gallafest til Kulturnatten 2018 i forsamlingshuset. Her vil alle filmene blive vist og de særlige film får overrakt et trofæ, for der skal være noget at kæmpe om, så man gør sig ekstra umage med sin film, lyder det fra Marie Aamann.

Hun håber på, at de korte film kan blive vist i public service-stationen KNR.