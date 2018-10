Stort fald i råstof-indtægter

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 10:08

Naalakkersuisoq for Råstoffer Erik Jensen har netop godkendt regnskabet for indtægter ved råstofaktiviteter i Grønland for 2017.

Det viser et meget stort fald i forhold til året før.

I 2016 havde Grønland indtægter på sammenlagt 11,234 millioner kroner, som var indtægter i henhold til konkrete tilladelser og indtægter ved beskatning her i landet.

Regnskabet for 2017 som Erik Jensen godkendte den 26. oktober i Nuuk viser et stort fald og de samlede indtægter landede på blot 3,924 millioner kroner. En forskel på over syv millioner i forhold til året før.

Ejerandele

Selvstyret har ejerandele i følgende råstofselskaber, opgjort 31.12. 2018: