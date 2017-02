Storstilet turisme-offensiv skudt i gang

400 fagfolk inden for turismebranchen vil til september deltage i den store VestNorden Travel Mart-event. Deltagerne har som mål at sælge Grønland til resten af verden. Nu skal Nuuk-knappenålen på landkortet eksponeres endnu mere.

I forvejen oplever hovedstaden en kraftig stigning i antal besøgende. Fra 2015 til 2016 var antallet af internationalt tilrejsende til Nuuk fordoblet.

Øget interesse

- Vi oplever en meget stærkt stigende interesse for Nuuk som destination. Specielt rejsebureauer er meget interesseret i de meget forskelligartede oplevelser, deres kunder kan få i byen og naturen, fortæller Stine Selmer Andersen, der er erhvervsrådgiver i Sermersooq Business Council, byens erhvervsråd, der skal fremme væksten i kommunen.

- Desværre, indrømmer Stine Selmer Andersen over for Sermitsiaq.AG, oplever vi også, at køberne mangler den sidste overbevisning, fordi Grønland er et af de dyrere destinationer på verdenskortet.

Tvivl skal fjernes

For at få fjernet den sidste tvivl i turistbranchen, der skal bringe folk til hovedstaden, indbyder erhvervsrådet - i samarbejde med Colourful Nuuk – byens erhvervsdrivende til et såkaldt Turismeboost 2017.

Målet er at få de mindre virksomheder, der lever af turisme, til at samarbejde og skabe nye produkter, der vil gøre byen endnu mere spændende at besøge for en turist.

Få mere at vide om Turismedboost 2017

Turismeboost 2017 indledes den 15. februar med et introduktionsseminar, der følges op med tre såkaldte boot camps, hvor der er mulighed for at gå i dybden inden for forskellige emner.

Eksempelvis vil Lars Albæk lede den ene boot camp, og han kan byde ind med stor erfaring fra øen Bornholm, hvor fødevarevirksomheder og restaurationer har skabt nye produkter efter tilsvarende forløb, som nu igangsættes i Nuuk

Hjælp og sparring gives

- Vi skal have sat gang i de kreative ideer. Samtidig får deltagerne hjælp og sparring til at udvikle deres ideer til at blive økonomisk bæredygtige, forklarer Stine Selmer Andersen.

Hun oplyser, at det er gratis at deltage i forløbet, som gerne skulle munde ud i konkrete produkter i løbet af sommeren, som så kan blive præsenteret på VestNorden Travel Mart den 18. til 21. september for de professionelle fagfolk.

Turisme-offensiven hører til erhvervsrådets største satsninger i år. Og det skulle gerne resultere i mange flere turister i 2018.