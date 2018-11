Storstilet plan mod pædagogmanglen

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. november 2018 - 09:38

Landets vuggestuer og børnehaver mangler uddannede medarbejdere og der er typisk gang i svingdørene med et rend af faglært og ufaglært personale.

For at komme den alvorlige situation til livs og sikre en bedre pædagogisk indsats over for de mange institutionsbørn, har Naalakkersuisut sat fokus på fem områder i en ny Strategi- og Handleplan. Den digre rapport har Sermitsiaq.AG fået indsigt i.

Formålet med planen er at forbedre forholdene for pædagogerne og deres hjælpere i daginstitutionerne, så man kommer pædagogmanglen til livs.

Samarbejde på tværs

Det fremgår af planen, at følgende forhold er gældende i dag:

En femtedel af den samlede arbejdskraft i stuerne i landets daginstitutioner er pædagoger.

En tredjedel er uddannet indenfor socialpædagogik, men er ikke pædagoger.

Resten, som er lige under halvdelen af den samlede arbejdskraft, der arbejder i daginstitutionerne har ikke en uddannelse udover folkeskolen.

I introduktionen til den store indsatsplan skriver Naalakkersuisut:

- En sådan plan vil efter Naalakkersuisuts vurdering kræve en grundig involvering af kommunerne, fagpersonale og andre gode kræfter.

Planen for at forbedre vilkåren for pædagogerne indeholder fem dele, hvoraf fire punkter direkte fokuserer på pædagogernes arbejdsvilkår:

ansættelse og fastholdelse

uddannelse og opkvalificering

arbejdsmiljøet

IT-området

Evaluering, opfølgning og justering

Baggrund

Styrelsen for uddannelse har lavet flere undersøgelser, hvor styrelsen blandt andet har kortlagt fagpersonalets behov for efteruddannelse og målt hvor meget personalet i daginstitutionerne er tilfredse med deres arbejde. Endvidere er forældrene blevet spurgt, om hvad de mener om vuggestuerne og børnehaverne.

Resultaterne af undersøgelser munder ud i fem områder, der skal forbedres i løbet af de næste år.

- Naalakkersuisuts Strategi- og handleplan for fagpersonalet på daginstitutionerne skal være et redskab for administrationen og politikerne, som aktivt skal bruges til at sikre prioritering af initiativer og projekter, der kan understøtte den ønskede overordnede udvikling på området, står der i Naalakkersuisuts Strategi- og handleplan for fagpersonalet på daginstitutioner.