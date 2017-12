Storstilet forskningsindsats om tøende permafrost

Når et landskab går fra permafrost, der tør op, får det konsekvenser med store sætninger, som ødelægger veje, havne og huse, hvilket sætter lokalsamfund under pres.

12 lande deltager

12 lande med naturvidenskabsfolk, sociologer og ingeniører har netop fået bevilget penge til et stort fem-årigt projekt, oplyser Danmarks Tekniske Universitet, der er en af deltagerne.

- Det er allerede svært at opretholde et almindeligt liv flere steder, oplyser Thomas Ingeman-Nielsen, der er lektor ved DTU Byg i København, og som er en af dem, der skal finde ud af, hvordan klimaforandringer i det arktiske område påvirkes.

Der skal foretages feltstudier i Grønland, Svalbard og Canada samt målinger foretaget fra fly og satellitter.

- Desuden taler teamet med beboere og myndigheder i Arktis for at høre, hvilke konsekvenser den tøende permafrost har på beboernes hverdag, fremgår det af en pressemeddelelse fra DTU, der får et nært samarbejde med Norgs Teknisk Naturvitenskapelige Universitet.

Risikovurdering

Forskernes mål er at udvikle værktøjer til at vurdere, hvor stor risiko, der er for skader på infrastrukturen i kystområderne. Desuden kommer teamet med forslag til, hvordan vejene i fremtiden skal anlægges og restaureres, når temperaturen stiger, og fundamentet ændrer sig.

- En af udfordringerne er, at der er meget få og forholdsvis upålidelige data til rådighed omkring permafrostens udbredelse og egenskaber både nu og i fremtiden,” siger Thomas Ingeman-Nielsen.

Skaderne

Forskerne har flere steder set store sætningsskader på veje, der slår buler eller revner på langs. Landingsbaner får sætningsskader, og havnebassiner sander til, så skibe ikke kan komme til kaj pga. kysterosion og omlejring af sedimenter. Det sker også, at hele bygder bliver flyttet, fordi kysterosionen gnaver sig ind i byområder. Andre steder får den tøende permafrost husene til at sætte sig. Det påvirker fundamenterne og resulterer i revner i facaderne. Dermed opstår utætheder, som kan føre til dannelse af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig.