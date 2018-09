Storslået festival i Kullorsuaq

Redaktionen Onsdag, 19. september 2018 - 09:06

Skakklubbens Hrókurinns festival i Kullorsuaq, 1060 km nord for polarcirkelen, blev afsluttet med en stor familiefest i byens idrætshall med cirkus. Ved samme lejlighed blev der stiftet skakklub og skakskole samt anerkendelser i tegnekonkurrencen hvor selve Lykken var på dagsordenen.

Eventyrrejse

- Rejsen har været et eventyr, sagde Máni Hrafnsson, rejsens leder. Stort set deltog alle byens børn og unge i skakundervisning og masseskak. Interessen var ikke mindre med cirkusskole og kunst workshoppen. Udover Máni deltog cirkusartisterne Axel Diego og Roberto Magro samt Joey Chan der bl.a. stod for kunst workshoppen.

- Vi kom til Kullorsuaq dagen hvor Hrókurinn fyldte 20 år og om aftenen blev jubileet fejret med kage og sang. Næste dage flokkedes børn og voksne til skak, cirkus og kunst workshoppen. Alt gik op i højere enheder og glæden var stor.

Drøm gik i opfyldelse

Fritidsinspektør i Kullorsuaq, Birgitta Kamman Danielsen, der stod for forberedelserne til festivalen samt Margrét Jónasdóttir fra Hrókurinn, sagde hun var helt op på dupperne over, hvor godt festivalen lykkedes:

- Jeg havde den drøm at Hrókurinn kom på besøg med skak og cirkus til glæde for børnene i anledning af Kullorsuaqs 90 jubilæum. Men det her blev meget større. Børnene og mange voksne fik erfaring og inspiration som virker til, at de fortsætter når vores dejlige gæster rejser. Nu har man stiftet skakklub og skakundervisning planlagt samt ugentlige cirkusøvelser.

Birgitta fortalte, at festivalen gik langt udover hendes forventninger:

- Børnene lærte utrolig meget og de morede sig kongeligt. De lærte vigtigheden af samarbejde og tålmodighed, og de har deres drømme og længsler. Det var utroligt at se at også de yngste børn var interesseret i at lære at spille skak. Mange af dem bad om at få lov til at fortsætte med at spille skak i pauserne.

Familier inviteret

Men der var ikke kun børnene der morede sig, siger Birgitta:

- To aftener inviterede vi familierne for at prøve cirkuskunst i idrætshallen, dertil strømmede folk i alle alder. Latteren fyldte idrætshallen og glæden udstrålede fra hvert ansig og alle morede sig kongeligt.

Nogen af de voksne spillede skak og Máni spillede to gange masseskak sammen med ni voksne der gav ham hård kamp. Máni vandt 16 skak, en uafgjort og tabte en.

- Dette er en god gruppe som vil lede skakken videre i Kullorsuaq, siger Máni Hrafnsson.

Klub stiftet

Der blev stiftet skakklub til afslutningsfesten under ledelse af skolelederen, Ole Danielsen, og skakskole som Søren Nielsen leder med med hjælp af Abel Enok Hansen. Ved den lejligheden forærede Hrókurinn den nye skakklub 20 sæt skakbrikker, Ole og Søren fik Hrókurinns uniformtrøjer. Kullorsuaqs indbygger kan fortsætte med at øve sig som cirkusartister fordi Hrókurinn medbragte diverse ting, som festivalens sponsorer sørgede for, og forærede dem til Kullorsuaq.

De som gjorde festivalen mulig var Avannaat kommune, NAPA og Air Iceland Connect. Hrókurinn var godt rustet med gaver, som de plejer, ikke mindst fra Strikkeklubben i Gerðuberg og andre venner af Hrókurinn.