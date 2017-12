Storm på vej til Nanortalik

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI har varslet en kraftig storm i morgen i Sydgrønland i Nanortalik området.

Specielt om formiddagen kan stormen nå helt op til 50 meter i sekundet

Borgerne anmodes om at sikre, at eventuelle effekter der kan risikere at blive blæst væk af vinden, sikres, for således at undgå, at der sker skader på personer, eller omkring liggende områder.

Borgerne anmodes endvidere om at sikre deres joller og både og opfordre medborgere om, at undgå, at gå ud omkring tidspunktet, hvor vinden er kraftigst.