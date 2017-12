Der er i øjeblikket kraftig storm i Sydgrønland, som ifølge Danmarks Meteorologiske Institut DMI kan nå op til 50 m/s i løbet af dagen. Især Narsaq, Narsarssuaq, Nanortalik og Qaqortoq vil formentligt være ramt af stormen.

Politiet anmoder derfor borgere og virksomheder anmodes om at sikre, at eventuelle effekter, der kan blive blæst væk af vinden sikres, for at undgå at der sker skader på personer eller omkringværende ting.

Borgerne anmodes endvidere om at sikre deres jolle og både, og undgå at gå udendørs når vinden er på sit kraftigste.