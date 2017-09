Store udfordringer for teaterforestilling

Grønlands Nationalteaters teaterforestilling 'Angutivik' er på turné.

Turnéen startede rigtig godt i Maniitsoq med fuldt hus og over 100 publikummer i skolens sal. Men derefter blev vores trup forfulgt af problemer og vi har desværre været nødt til at aflyse forestillingen i Sisimiut, skriver Grønlands Nationalteater i en pressemeddelelse.

Skuespillerne og teknikerne nåede frem til Sisimiut som planlagt og scenografi og lys skulle komme dagen efter med et fragtfly. Vejret og senere pladsmangel på flyverne forhindrede dog udstyret i at nå frem.

- Skuespillerne drog så videre til næste destination Aasiaat, og udstyret skulle følge efter med fly til Aasiaat. Igen skete det samme, scenografi og lys nåede ikke frem og forestillingen i Aasiaat blev aflyst, oplyser Grønlands Nationalteater.

Gør alt for at gennemføre turnéen

Mandag skulle forestillingen blive vist i Ilulissat, men på grund af yderligere trafikale problemer, blev forestillingen vist tirsdag.

Kommune Kujalleq skulle oprindeligt have haft besøg af forestillingen, men de har senere afslået tilbuddet og det har givet noget luft i turnéplanen. Derfor er der mulighed for at tage til Aasiaat igen, og holdet sejler til Aasiaat på torsdag hvor forestillingen spiller på fredag.

- Vi er naturligvis meget kede af at have aflyst en forestilling og set udefra kan det virke helt absurd sådan som tingene er gået. Men tro mig, vi har planlagt og gennemført mange turnéer med teatret og vi gør alt hvad vi kan for at få tingene til at lykkes. Det er altid et logistisk puslespil og hvis én brik mangler, så falder det samlede billede, siger teaterchef Susanne Andreasen.

'Angutivik' skal også blive vist ved Nordisk Kulturuge i 20. oktober.